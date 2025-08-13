Katy Perry ukarana za teledysk nagrany bez zezwoleń

Katy Perry i jej zespół zostali ukarani grzywną w wysokości sześciu tysięcy euro (około 25 tysięcy złotych) za fragment klipu, który bez wymaganych zezwoleń zrealizowano na obszarze chronionym na Balearach.

W 2024 roku Katy Perry wydała album zatytułowany "143". Krążek promował m.in. singiel "Lifetimes", do którego teledysk wzbudził spore kontrowersje.

Katy Perry ukarana za teledysk

W lipcu ubiegłego roku media donosiły, że Departament Ochrony Środowiska Balearów zwrócił uwagę na fragment teledysku zrealizowanego m.in. pośrodku wydm na niewielkiej, niezamieszkanej wysepce S'Espalmador.

Z opublikowanego wówczas oficjalnego komunikatu wynikało, że ani artystka, ani ekipa odpowiedzialna za realizację teledysku, nie wystąpili o stosowne zezwolenie na kręcenie klipu w miejscu, które ma ogromną wartość ekologiczną.

Katy Perry na obszarze chronionym

Baczni obserwatorzy wyłapali fakt, że jeden z fragmentów klipu pokazuje artystkę tańczącą na wyspie w miejscu, które zostało odgrodzone linami, co wyraźnie wskazuje na obszar chroniony.

Jak zaznaczono w przedłożonym komunikacie, występek Perry i ekipy filmowej nie jest "przestępstwem przeciwko środowisku" a naruszeniem. Jak przekazał wówczas Departament Środowiska, filmowanie w tym miejscu jest możliwe, ale dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody, o którą jak zaznaczono wcześniej nikt nie wystąpił.

Wszczęte wówczas dochodzenie miało ustalić, czy podczas realizacji klipu nie spowodowano szkód środowiskowych na tym chronionym obszarze.

Katy Perry Xavier Collin/PAP

"Poważny" charakter wykroczenia

Z informacji opublikowanych przez "Majorca Daily Bulletin" wynika, że piosenkarkę i jej zespół ukarano grzywną w wysokości 6 tys. euro, która zgodnie z doniesieniami już została uiszczona.

Jak podaje portal NME, przedstawiciele władz poinformowali, że grzywna została nałożona ze względu na "poważny" charakter wykroczenia. Nie będzie jednak żadnych dodatkowych kar, ponieważ nie ma dowodów na to, że na terenie wyspy doszło do jakichkolwiek trwałych uszkodzeń.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP