Kasia Kieli o dobroczynności: chodziło o to, by mieć wpływ na to, co się dzieje i pomagać

WOŚP zagra już w niedzielę i to już po raz 33-eci. Tym razem po to, żeby zakupić do szpitali w całej Polsce sprzęt dla oddziałów hematologii i onkologii dziecięcej. Między innymi na ten temat rozmawiano w Davos, gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne. W ramach Polish Business Hub odbyła się dyskusja o dobroczynności w biznesie. Brała w niej udział miedzy innymi president & managing director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, Kasia Kieli.

- W najbliższą niedzielę mamy największe wydarzenie filantropijne w Polsce, czyli finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ogromna, ogólnonarodowa, znana dzisiaj na całym świecie akcja, którą produkujemy i relacjonujemy na żywo, dzięki czemu pomagamy w zbiórce pieniędzy. To nie jedyna organizacja, z którą współpracujemy. Współpracujemy także z innymi - powiedziałą Kasia Kieli.

"Fundacja TVN wyrosła z dziennikarstwa"

Jak podkreśliła dziennikarze interwencyjni TVN-u widzieli różne rzeczy, ale nie mieli narzędzi, które pozwalałyby im na niesienie realnej pomocy. - I właśnie takie były początki naszej fundacji. Dzisiaj jest ona już w zupełnie innym miejscu, jest bardzo profesjonalnie prowadzona. Ale takie były jej korzenie. Chodziło o to, by mieć wpływ na to, co się dzieje i pomagać - powiedziała CEO TVN.