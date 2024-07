"Najsilniejszy skok od stycznia 2023". Inflacja w górę

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,2 proc. rdr., ceny paliwa do prywatnych środków transportu o 1,2 proc., natomiast ceny nośników energii o 10 proc. W ujęciu miesięcznym koszty paliwa utrzymały się na tym samym poziomie, żywność potaniała o 0,5 proc., natomiast nośniki energii podrożały aż o 11,8 procent.

Inflacja w lipcu - komentarze ekonomistów

"W wyniku 10% wzrostu kosztów energii ceny konsumenckie wzrosły w lipcu o 1,4% m/m. To najsilniejszy skok od stycznia 2023 . Inflacja przyspiesza z 2,6 do 4,2% r/r, najwyższego poziomu w 2024 r. Dynamika CPI po 5 mies. wychodzi poza dopuszczalne pasmo odchyleń od celu NBP" - przekazał Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych cinkciarz.pl.

Jak wyjaśnia ING Economics, "za cały wzrost odpowiadało głównie wycofanie większości działań w ramach tzw. tarczy energetycznej. Do końca 2024 inflacja w przedziale od 4,0 do 5,0 proc. rdr. Szczyt w pierwszym kwartale 2025 roku na poziomie około 6 procent, do tego czasu stopy bez zmian".