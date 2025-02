Ostrzeżenie przed odżywką białkową. Trafiła do sprzedaży w wyniku "błędu ludzkiego"

czytaj dalej

Ja mówię, że nie będzie dopłat do kredytów. To znaczy Polska 2050, nie tylko ja, cała moja formacja, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, nie zagłosuje za dopłatami do kredytów. Nie zagłosujemy za czymś, co spowoduje, że znowu ceny mieszkań zaczną rosnąć - powiedziała w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.