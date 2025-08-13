We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, ale odnotowano dwie II stopnia - w Grecji i Niemczech. W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia w wysokości 1 177 940,20 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 80 milionów złotych.

We wtorek, 12 sierpnia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 11, 16, 29, 37, 42 oraz 1 i 11.

Najwyższe były dwie wygrane II stopnia, w Niemczech i Grecji, po 628 959,70 euro.

Do tego padło pięć wygranych III stopnia, w tym jedna w Polsce. Totalizator Sportowy podaje, że do szczęśliwego gracza z Polski trafi 1 177 940,20 zł.

Należy pamiętać, że kwota, która trafi do gracza, będzie niższa, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu w Eurojackpot do wygrania będzie 80 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: tvn24.pl