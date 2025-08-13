Kodak, firma z branży fotograficznej licząca sobie 133 lata, poinformowała swoich inwestorów, że nie posiada "zadeklarowanego finansowania ani dostępnej płynności finansowej" na spłatę nadchodzących zobowiązań o wartości około 500 milionów dolarów. Firma Eastman Kodak została założona w 1892 roku.

Eastman Kodak, bo taka jest pełna nazwa firmy, w poniedziałek opublikował swój raport finansowy. Napisano w nim, że firma nie dysponuje "zadeklarowanym finansowaniem ani dostępną płynnością finansową na spłatę około 500 milionów dolarów przyszłych zobowiązań. "Te okoliczności rodzą poważne wątpliwości co do zdolności firmy do kontynuowania działalności" – stwierdzono w raporcie.

Kłopoty finansowe Kodaka

Jak podaje CNN Kodak dąży do pozyskania gotówki poprzez zaprzestanie wpłat na firmowy program emerytalny. Firma poinformowała również, że nie spodziewa się, aby cła miały "istotny wpływ" na jej działalność, ponieważ wiele produktów, w tym aparaty fotograficzne, tusze i filmy, jest produkowanych w Stanach Zjednoczonych.

- W drugim kwartale Kodak kontynuował realizację naszego długoterminowego planu, pomimo wyzwań związanych z niepewną sytuacją biznesową – powiedział dyrektor generalny Kodaka Jim Continenza cytowany w komunikacie.

W oświadczeniu dla CNN rzecznik Kodaka stwierdził, że firma "jest przekonana, że będzie w stanie spłacić znaczną część swojego kredytu terminowego na długo przed terminem jego wymagalności oraz zmienić, przedłużyć lub zrefinansować pozostałe zadłużenie i/lub obligacje uprzywilejowane".

Akcje Eastman Kodak (KODK) spadły o ponad 25 proc. we wtorkowe południe.

Pionierzy masowej fotografii

Firma Eastman Kodak została założona w 1892 roku, ale jej korzenie sięgają 1879 roku, kiedy George Eastman uzyskał swój pierwszy patent na maszynę do powlekania płyt. W 1888 roku Eastman sprzedał pierwszy aparat fotograficzny Kodak za 25 dolarów.

Jak wskazuje CNN w tamtych czasach fotografia nie była masowym biznesem ze względu na niezbędne do tego umiejętności techniczne i sprzęt. Tymczasem aparat Kodak został zaprojektowany, aby uczynić fotografię bardziej dostępną. Eastman wymyślił hasło: "Naciskasz przycisk, my robimy resztę".

Logo Kodaka, kiedyś powszechnie spotykane na ulicach europejskich miast. sylv1rob1/Shutterstock

Nazwa nie miała większego znaczenia, a samo słowo "Kodak", jak twierdziła firma, Eastman wymyślił z głowy. "Litera 'K' była moją ulubioną — wydaje mi się mocną, wyrazistą literą" - mawiał założyciel.

Przez kolejne sto lat firma odnosiła sukcesy w produkcji aparatów i filmów. Według The Economist, w latach 70. XX wieku odpowiadała za 90 proc. sprzedaży filmów i 85 proc. sprzedaży aparatów w Stanach Zjednoczonych. W 1973 roku hit Paula Simona "Kodachrome" znalazł się na szczycie list przebojów.

Na początku lat 90. kipiące kolorami reklamy Kodaka w Polsce stały się jednym z symboli zmian w kraju i otwarcia na Zachód.

Stracony potencjał Kodaka

Jednak ta silna pozycja rynkowa nie utrzymała się długo z powodu technologii, którą wynalazła firma: Kodak wprowadził na rynek pierwszy aparat cyfrowy w 1975 roku.

Jednocześnie firma nie była w stanie wykorzystać potencjału rozwoju technologii cyfrowej. W 2012 roku ogłosiła upadłość. W momencie złożenia wniosku o upadłość na podstawie tzw. Rozdziału 11 amerykańskich przepisów, które pozwalają na restrukturyzację, firma miała 100 000 wierzycieli i długi wynoszące łącznie 6,75 miliarda dolarów.

Jak podaje CNN 2020 roku Kodak miał chwilę wytchnienia, gdy rząd USA zwrócił się do niego z prośbą o przekształcenie firmy w producenta składników farmaceutycznych. Cena akcji Kodaka rosła tego dnia tak szybko, że w trakcie sesji giełdowej aż 20 razy zadziałała blokada zabezpieczeń (środek mający chronić przed manipulacjami na akcjach spółek).

Pomimo niedawnych strat, Kodak niedawno zapowiedział rozbudowę tej części swojej działalności. Firma kontynuuje produkcję filmów i chemikaliów dla firm, w tym dla przemysłu filmowego, a także udziela licencji na swoją markę dla szerokiej gamy produktów konsumenckich.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: CNN, tvn24.pl