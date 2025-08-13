Kodak przestrzega inwestorów i wskazuje na problemy z finansowaniem

13 sierpnia 2025, 9:24
Źródło:
CNN, tvn24.pl
Domański o projektach ustaw prezydenta Karola Nawrockiego
Domański o projektach ustaw prezydenta Karola NawrockiegoTVN24
wideo 2/5
Domański o projektach ustaw prezydenta Karola NawrockiegoTVN24

Kodak, firma z branży fotograficznej licząca sobie 133 lata, poinformowała swoich inwestorów, że nie posiada "zadeklarowanego finansowania ani dostępnej płynności finansowej" na spłatę nadchodzących zobowiązań o wartości około 500 milionów dolarów. Firma Eastman Kodak została założona w 1892 roku.

Eastman Kodak, bo taka jest pełna nazwa firmy, w poniedziałek opublikował swój raport finansowy. Napisano w nim, że firma nie dysponuje "zadeklarowanym finansowaniem ani dostępną płynnością finansową na spłatę około 500 milionów dolarów przyszłych zobowiązań. "Te okoliczności rodzą poważne wątpliwości co do zdolności firmy do kontynuowania działalności" – stwierdzono w raporcie.

Kłopoty finansowe Kodaka

Jak podaje CNN Kodak dąży do pozyskania gotówki poprzez zaprzestanie wpłat na firmowy program emerytalny. Firma poinformowała również, że nie spodziewa się, aby cła miały "istotny wpływ" na jej działalność, ponieważ wiele produktów, w tym aparaty fotograficzne, tusze i filmy, jest produkowanych w Stanach Zjednoczonych.

- W drugim kwartale Kodak kontynuował realizację naszego długoterminowego planu, pomimo wyzwań związanych z niepewną sytuacją biznesową – powiedział dyrektor generalny Kodaka Jim Continenza cytowany w komunikacie.

W oświadczeniu dla CNN rzecznik Kodaka stwierdził, że firma "jest przekonana, że będzie w stanie spłacić znaczną część swojego kredytu terminowego na długo przed terminem jego wymagalności oraz zmienić, przedłużyć lub zrefinansować pozostałe zadłużenie i/lub obligacje uprzywilejowane".

Akcje Eastman Kodak (KODK) spadły o ponad 25 proc. we wtorkowe południe.

Pionierzy masowej fotografii

Firma Eastman Kodak została założona w 1892 roku, ale jej korzenie sięgają 1879 roku, kiedy George Eastman uzyskał swój pierwszy patent na maszynę do powlekania płyt. W 1888 roku Eastman sprzedał pierwszy aparat fotograficzny Kodak za 25 dolarów.

Jak wskazuje CNN w tamtych czasach fotografia nie była masowym biznesem ze względu na niezbędne do tego umiejętności techniczne i sprzęt. Tymczasem aparat Kodak został zaprojektowany, aby uczynić fotografię bardziej dostępną. Eastman wymyślił hasło: "Naciskasz przycisk, my robimy resztę".

Logo Kodaka, kiedyś powszechnie spotykane na ulicach europejskich miast.sylv1rob1/Shutterstock

Nazwa nie miała większego znaczenia, a samo słowo "Kodak", jak twierdziła firma, Eastman wymyślił z głowy. "Litera 'K' była moją ulubioną — wydaje mi się mocną, wyrazistą literą" - mawiał założyciel.

Przez kolejne sto lat firma odnosiła sukcesy w produkcji aparatów i filmów. Według The Economist, w latach 70. XX wieku odpowiadała za 90 proc. sprzedaży filmów i 85 proc. sprzedaży aparatów w Stanach Zjednoczonych. W 1973 roku hit Paula Simona "Kodachrome" znalazł się na szczycie list przebojów.

Na początku lat 90. kipiące kolorami reklamy Kodaka w Polsce stały się jednym z symboli zmian w kraju i otwarcia na Zachód.

Stracony potencjał Kodaka

Jednak ta silna pozycja rynkowa nie utrzymała się długo z powodu technologii, którą wynalazła firma: Kodak wprowadził na rynek pierwszy aparat cyfrowy w 1975 roku.

Jednocześnie firma nie była w stanie wykorzystać potencjału rozwoju technologii cyfrowej. W 2012 roku ogłosiła upadłość. W momencie złożenia wniosku o upadłość na podstawie tzw. Rozdziału 11 amerykańskich przepisów, które pozwalają na restrukturyzację, firma miała 100 000 wierzycieli i długi wynoszące łącznie 6,75 miliarda dolarów.

Jak podaje CNN 2020 roku Kodak miał chwilę wytchnienia, gdy rząd USA zwrócił się do niego z prośbą o przekształcenie firmy w producenta składników farmaceutycznych. Cena akcji Kodaka rosła tego dnia tak szybko, że w trakcie sesji giełdowej aż 20 razy zadziałała blokada zabezpieczeń (środek mający chronić przed manipulacjami na akcjach spółek).

Pomimo niedawnych strat, Kodak niedawno zapowiedział rozbudowę tej części swojej działalności. Firma kontynuuje produkcję filmów i chemikaliów dla firm, w tym dla przemysłu filmowego, a także udziela licencji na swoją markę dla szerokiej gamy produktów konsumenckich.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sylv1rob1/Shutterstock

USA
Pozostałe wiadomości

W drugim kwartale 2025 roku wzrost PKB przyspieszył do 3,4 procent z 3,2 procent w pierwszym kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny. "Gospodarka nabiera tempa" - napisali w komentarzu analitycy ING Banku Śląskiego.

"Gospodarka nabiera tempa". Najnowsze dane

"Gospodarka nabiera tempa". Najnowsze dane

13 sierpnia 2025, 10:04
Źródło:
tvn24.pl

Jak wynika z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito w lipcu codzienne zakupy podrożały średnio o 5,7 procent w porównaniu do zeszłego roku. Wynik minimalnie niższy od czerwcowego. Analiza obejmuje ponad 91 tysięcy cen.

Wzrost cen w sklepach w lipcu. Najbardziej podrożała jedna z używek

Wzrost cen w sklepach w lipcu. Najbardziej podrożała jedna z używek

13 sierpnia 2025, 7:44
Źródło:
PAP

- Moja odpowiedzialność polega na tym, że ja pilnuję zasad, że fundusze europejskie i KPO są realizowane zgodnie z zasadami - powiedziała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Fakty po Faktach" w TVN24, zapytana o odpowiedzialność za kontrowersje związane z dotacjami z KPO dla HoReCa.

Pełczyńska-Nałęcz o swojej odpowiedzialności za KPO: ja pilnuję zasad

Pełczyńska-Nałęcz o swojej odpowiedzialności za KPO: ja pilnuję zasad

12 sierpnia 2025, 20:10
Źródło:
TVN24

Ponad 5,1 miliarda złotych zysku netto odnotowała Grupa PKO Banku Polskiego po pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku. To o 735 milionów złotych więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i więcej niż prognozowali analitycy.

Grupa PKO BP pochwaliła się wynikami. Jest czym

Grupa PKO BP pochwaliła się wynikami. Jest czym

13 sierpnia 2025, 8:16
Źródło:
PAP

Donald Trump zachowuje się jak dyrektor wykonawczy Ameryki i dokonuje ingerencji w polityke firm - zauważa dziennik "Washington Post". Jego zachowanie nie tylko stoi na granicy z prawem, ale jak wskazano oddala go od sztandarowego republikańskiego hasła o wolnym rynku.

"Super-prezes" Donald Trump. Chce zwalniać, narzucać ceny i kontrolować

"Super-prezes" Donald Trump. Chce zwalniać, narzucać ceny i kontrolować

13 sierpnia 2025, 6:58
Źródło:
PAP

Były prezes Orlenu zarzucił we wtorek w mediach społecznościowych obecnemu zarządowi koncernu brak wsparcia finansowego dla sportowców. Jako przykład podał odrzucenie współpracy z lekkoatletką Justyną Franieczek. Orlen w odpowiedzi przekazał jednak, że to Daniel Obajtek był prezesem, gdy trzykrotnie odrzucono wnioski lekkoatletki.

Obajtek atakuje zarząd Orlenu. Koncern odpowiada: pan był wtedy prezesem

Obajtek atakuje zarząd Orlenu. Koncern odpowiada: pan był wtedy prezesem

12 sierpnia 2025, 22:04
Źródło:
tvn24.pl

- To są absurdy, które są pokłosiem wadliwych założeń programu, na które wskazywaliśmy już bardzo dawno temu - powiedział na antenie TVN24 Krzysztof Szadurski z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego zapytany o kryteria dofinansowania z KPO dla branży HoReCa. Jak stwierdził, jednym z nich była niezbędna dywersyfikacja działalności. Z kolei wiceminister funduszy Jan Szyszko wyjaśnił, kto je ustalił i dlaczego nie mogły być zmienione.

"Absurdy będące pokłosiem wadliwych założeń", "nie było przestrzeni do znaczącej rewizji"

"Absurdy będące pokłosiem wadliwych założeń", "nie było przestrzeni do znaczącej rewizji"

12 sierpnia 2025, 18:54
Źródło:
TVN24

We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Kumulacja rośnie więc do pięciu milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 12 sierpnia 2025 roku.

Kumulacja w Lotto idzie w górę

Kumulacja w Lotto idzie w górę

13 sierpnia 2025, 6:31
Źródło:
tvn24.pl

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, ale odnotowano dwie II stopnia - w Grecji i Niemczech. W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia w wysokości 1 177 940,20 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 80 milionów złotych.

Kumulacja w Eurojackpot ponownie rośnie

Kumulacja w Eurojackpot ponownie rośnie

13 sierpnia 2025, 6:19
Źródło:
tvn24.pl

- Budzący wątpliwości program HoReCa został włączony do KPO (Krajowego Planu Odbudowy) za czasów PiS-u i za czasów PiS-u został zatwierdzony - powiedziała we wtorek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej. Jak dodała, "żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami".

Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

12 sierpnia 2025, 16:50
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Jerome Powell musi teraz obniżyć stopę procentową - podkreślił Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych. Prezydent USA dodał, że jego zdaniem straty, które wyrządził szef Fed, "są nie do oszacowania".

Donald Trump: straty, które wyrządził, są nie do oszacowania

Donald Trump: straty, które wyrządził, są nie do oszacowania

12 sierpnia 2025, 16:09
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Urzędnicy resortu funduszy od poniedziałku prowadzą kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wstępne wyniki mamy poznać pod koniec września. Oto, jak mają wyglądać kontrole dotacji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Dotacje z KPO. Szczegóły dotyczące kontroli

Dotacje z KPO. Szczegóły dotyczące kontroli

12 sierpnia 2025, 15:18
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA wzrósł w lipcu o 0,2 procent po wzroście o 0,3 procent w czerwcu i wyniósł 2,7 procent w ujęciu rocznym - informuje Biuro Statystyki Pracy. Jak podaje Reuters, rosnące koszty towarów z powodu ceł importowych sprawiły, że wskaźnik inflacji bazowej odnotował najwyższy wzrost od sześciu miesięcy. "Aby dostrzec wpływ ceł na inflację w USA trzeba wciąż używać lupy" - oceniają ekonomiści z banku Pekao.

Inflacja w USA. Najnowsze dane

Inflacja w USA. Najnowsze dane

12 sierpnia 2025, 15:54
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Sąsiedzi polskiego rolnika od 13 lat toczą spór sądowy w sprawie zapachu świń. Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że miarka się przebrała - pisze portal Politico.

"Polski minister broni śmierdzących świń przed pozwami"

"Polski minister broni śmierdzących świń przed pozwami"

12 sierpnia 2025, 13:23
Źródło:
Politico, Tygodnik Poradnik Rolniczy, tvn24.pl

Booking.com stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Instytucja zobowiązała firmę do tego, by właściwie informowała klientów, czy wynajmujący jest przedsiębiorcą. To ważne, bo ma wpływ na ochronę prawną kupującego. Spółka poinformowała o przyznaniu rekompensat niektórym konsumentom.

Rekompensaty dla użytkowników Booking.com

Rekompensaty dla użytkowników Booking.com

12 sierpnia 2025, 10:33
Źródło:
PAP

We Włoszech trwa polityczny spór o leżaki i parasole na nadmorskich płatnych plażach, które - jak twierdzi centrolewicowa opozycja - są w tym roku puste, ponieważ z winy rządu Włochów nie stać na wakacje. Premier Giorgia Meloni zarzuciła opozycji, że przedstawia fałszywe dane na temat turystyki.

Spór o liczbę turystów na plażach. "Haniebne"

Spór o liczbę turystów na plażach. "Haniebne"

12 sierpnia 2025, 15:31
Źródło:
PAP

Napiwek jest zarobkiem kelnera, od którego należy odprowadzić podatek – informuje we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

Tego nie da się ukryć przed fiskusem

Tego nie da się ukryć przed fiskusem

12 sierpnia 2025, 11:44
Źródło:
PAP

Czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę wiatrakową, w której zawarto również zapisy dotyczące przedłużenia zamrożenia cen energii do końca tego roku? - Nie ma dzisiaj takiego sformułowania, nie ma dzisiaj takiej decyzji. Na tę decyzję pan prezydent ma czas - powiedział w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Pierwsze weto prezydenta? "Nie ma dzisiaj takiej decyzji"

Pierwsze weto prezydenta? "Nie ma dzisiaj takiej decyzji"

12 sierpnia 2025, 7:54
Źródło:
TVN24

Na północy Włoch, w Górnej Adydze, zaangażowano sztuczną inteligencję do obsługi turystów. Czat wspomagany przez AI, bo o tym rozwiązaniu mowa, udzieli informacji na temat sytuacji na parkingach czy dostępu do atrakcji turystycznych.

Sztuczna inteligencja pomoże turystom we Włoszech

Sztuczna inteligencja pomoże turystom we Włoszech

12 sierpnia 2025, 19:20
Źródło:
PAP

Co najmniej sześć rosyjskich samolotów jest uziemionych na niemieckich lotniskach z powodu sankcji. W tym, jak podaje nadawca WDR, trzy strategiczne samoloty transportowe An-124 Rusłan. Ten specyficzny areszt trwa już ponad trzy lata.

Rosyjskie samoloty uziemione w Niemczech

Rosyjskie samoloty uziemione w Niemczech

12 sierpnia 2025, 12:42
Źródło:
PAP

Linia lotnicza EasyJet zawiesiła jednego ze swoich kapitanów. Pilot miał być widziany, jak błąkał się po luksusowym hotelu "pijany i nagi" - poinformował portal stacji BBC.

"Pijany i nagi". Pilot zawieszony

"Pijany i nagi". Pilot zawieszony

12 sierpnia 2025, 10:54
Źródło:
BBC

Poznaliśmy szczegóły prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do wysokości 140 tysięcy złotych oraz wprowadzenie zerowego PIT-u dla dochodu do 140 tysięcy złotych w przypadku rodziców co najmniej dwójki dzieci. Nie wskazano jednak, jaki byłby szacunkowy koszt zaproponowanych zmian.

Zmiany w podatkach. Poznaliśmy szczegóły projektu prezydenta

Zmiany w podatkach. Poznaliśmy szczegóły projektu prezydenta

12 sierpnia 2025, 7:23
Źródło:
PAP

Zamiast rosyjskiej ropy - afrykańska. Indie ugięły się pod presją Donalda Trumpa i zaczęły kupować surowiec od Nigerii, Angoli i Libii. Prezydent USA nałożył wcześniej dodatkowe 25-procentowe cła na import z Indii jako karę za kupowanie rosyjskiego surowca.

Indie zmieniają front. Pod presją Trumpa

Indie zmieniają front. Pod presją Trumpa

12 sierpnia 2025, 9:20
Źródło:
PAP

Zdjęcia dzieci, starszych osób czy porzuconych zwierząt publikowane w mediach społecznościowych wraz z emocjonalnymi apelami to często pułapka zastawiona przez oszustów - ostrzega NASK. Cyberprzestępcy wykorzystują takie materiały, by wyłudzać dane, pieniądze lub szerzyć dezinformację.

Fala oszustw. "Wpada się w pułapkę"

Fala oszustw. "Wpada się w pułapkę"

11 sierpnia 2025, 21:28
Źródło:
PAP

Coraz więcej restauracji w Austrii wprowadza limity czasowe dla gości. Powodem są klienci, którzy przez wiele godzin blokują miejsca dla innych.

Wprowadzają limity czasowe dla gości restauracji

Wprowadzają limity czasowe dla gości restauracji

11 sierpnia 2025, 20:45
Źródło:
PAP

Partia cukru kokosowego, w której wykryto obecność glutenu, jest wycofywana z obrotu - podał Główny Inspektorat Sanitarny. Dodał, że spożycie produktu przez osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na pszenicę może prowadzić do reakcji alergicznej.

Partia cukru wycofywana z obrotu

Partia cukru wycofywana z obrotu

11 sierpnia 2025, 19:57
Źródło:
PAP

Do 765 pracowników PKP Cargo może stracić pracę w ramach zwolnień grupowych, które ruszają po braku odpowiedzi związków na propozycje ograniczenia układu zbiorowego pracy. Redukcja zatrudnienia ma potrwać do końca września.

PKP Cargo zaczyna zwolnienia grupowe

PKP Cargo zaczyna zwolnienia grupowe

11 sierpnia 2025, 19:07
Źródło:
PAP

Cztery reaktory największej elektrowni jądrowej we Francji zostały wyłączone z powodu masowego napływu meduz do systemów chłodzenia - podaje państwowa spółka energetyczna EDF.

Elektrownia jądrowa przestała działać. Chodzi o meduzy

Elektrownia jądrowa przestała działać. Chodzi o meduzy

11 sierpnia 2025, 16:47
Źródło:
PAP