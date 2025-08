Jest decyzja Brukseli w sprawie ceł odwetowych na USA. "Niezbędne kroki"

- KE podjęła dzisiaj niezbędne kroki legislacyjne, by zawiesić wdrożenie unijnych środków zaradczych, które miały obowiązywać od 7 sierpnia - powiedział Gill.

Według niego podjęta w trybie pilnym procedura powinna doprowadzić do opublikowania decyzji w Dzienniku Urzędowym UE jeszcze we wtorek. Następnie w ciągu dwóch tygodni kraje członkowskie UE zatwierdzą ją zwykłą większością głosów.

Element umowy z Trumpem

Zawieszenie ceł, które miały zostać wprowadzone przez UE w odwecie za objęcie przez USA wyższymi stawkami towarów unijnych, jest elementem umowy zawartej przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen a amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem 27 lipca w Szkocji . Zasadniczą częścią tego porozumienia jest objęcie przez USA większości towarów eksportowanych przez UE do tego kraju całkowitą 15-procentową stawką celną.

Cła na samochody wyłączone z porozumienia

Rozporządzenie nie obejmuje jednak samochodów produkowanych w UE, co oznacza, że obowiązuje 25-procentowe cło i do tego dodatkowo stawka przewidziana przez Światową Organizację Handlu (WTO) w wysokości 2,5 proc. Jak poinformowało we wtorek źródło UE, auta objęte są inną podstawą prawną niż reszta towarów objętych tzw. cłami wzajemnymi.