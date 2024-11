Volkswagen sprzedał swoją chińską fabrykę. W tle naruszenia praw Ujgurów

Agencja dpa poinformowała, że Volkswagen przeprowadził dochodzenie w sprawie swojej fabryki w Sinciangu. Od dłuższego czasu pojawiają się zarzuty, że Chiny stosują przymusową pracę oraz obozy reedukacyjne wobec mniejszości ujgurskiej, czemu rząd chiński zaprzecza. Krytyka wobec lokalizacji fabryki w Sinciangu pochodzi nie tylko od organizacji praw człowieka , ale także od inwestorów Volkswagena. Niemiecka firma prowadziła zakład we współpracy z chińskim państwowym producentem samochodów SAIC.

Plany Volkswagena wobec chińskiego rynku

Według doniesień, po wielomiesięcznych negocjacjach Volkswagen sprzedał swój zakład w Sinciangu chińskiej firmie państwowej z Szanghaju. Jako powód sprzedaży wskazano przyczyny ekonomiczne. Volkswagen planuje rozpocząć nową ofensywę produkcyjną od 2026 r. i do końca dekady wprowadzić na rynek 18 nowych modeli podstawowej marki Volkswagen i Audi we współpracy z SAIC. Z tego 15 modeli ma być przeznaczonych wyłącznie na rynek chiński. Do 2030 r. Volkskwagen chce sprzedawać rocznie 4 mln samochodów, osiągając w ten sposób 15-procentowy udział w rynku w Chinach.