Pierwsza taka fabryka w Europie. Japoński koncern szykuje wielką inwestycję
Toyota Motors planuje zainwestować około 680 milionów euro w rozbudowę fabryki w Czechach - podał japoński nadawca NHK. W ciągu kilku lat zakład ma rozpocząć produkcję pojazdów elektrycznych oraz akumulatorów.
Zakład w Kolinie będzie pierwszą europejską fabryką Toyoty produkującą w pełni elektryczne pojazdy, co stanowi znaczący krok w strategii elektryfikacji japońskiego koncernu w Europie.
Obecnie z czeskiej fabryki, stanowiącej kluczowy element europejskiej sieci produkcyjnej japońskiego koncernu, rocznie wyjeżdża ok. 220 tys. pojazdów, w tym modele hybrydowe.
Toyota stawia na auta elektryczne
"Czeski rząd zadeklarował wsparcie dla projektu, przekazując do 64 mln euro na pomoc w pokryciu kosztów rozbudowy" - podał NHK.
Decyzja Toyoty wpisuje się w rosnące zainteresowanie rynkiem pojazdów elektrycznych w Europie, którego sprzedaż odnotowuje wzrost w bieżącym roku po spadku w 2024 r. związanym ze słabszym popytem.
Koncern planuje wprowadzić do europejskiej oferty 14 modeli pojazdów elektrycznych do przyszłego roku.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock