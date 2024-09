Odcinek ekspresówki z najdłuższym mostem w województwie. "Szczęśliwa trzynastka"

Ruch tranzytowy z Łomży wyprowadzony

Obwodnica Łomży to blisko 13-kilometrowy odcinek S61 od węzła drogowego Łomża Zachód do węzła Kolno. Ponieważ ruch w obu kierunkach odbywa się jedną jezdnią, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania. "Nie ma natomiast ograniczeń tonażowych, co sprawia, że z obwodnicy mogą korzystać pojazdy ciężkie. Wyłączone z ruchu są także węzły Nowogród i Łomża Północ, które będą oddane do użytku wraz z drugą jezdnią w 2025 r." - poinformowała GDDKiA.

Najdłuższy most w Podlaskiem

O Via Baltica

Historia budowy Via Baltica (S61): - 19 grudnia 2013 roku – obwodnica Stawisk (jedna jezdnia DK61, długość 6,5 km) oddana do użytku. Druga jezdnia oddana wraz z odcinkiem S61 Kolno - Stawiski 9 sierpnia 2021 r. - 7 listopada 2014 roku – obwodnica Augustowa oddana do użytku, w tym 12,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do Suwałk. - 13 listopada 2015 roku – obwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia DK61, długość 8 km) oddana do ruchu. Otwarcie drugiej jezdni nastąpiło 15 maja 2020 r. - 13 kwietnia 2019 roku – obwodnica Suwałk oddana do ruchu (12,8 km). - 14 lipca 2021 roku – odcinek Śniadowo - węzeł Łomża Południe oddany do użytku (17 km). - 9 sierpnia 2021 roku – odcinki Kolno - Stawiski (16,4 km) oraz Stawiski - Szczuczyn (18 km) udostępnione kierowcom. - 31 grudnia 2021 roku – odcinek Wysokie - Raczki (20,2 km) oddany do użytku. - 13 września 2022 roku – odcinek Szczuczyn - Ełk Południe (23,3 km) oddany do ruchu. - 22 grudnia 2022 roku – odcinek Suwałki - Budzisko (24 km) oddany do ruchu. - 2 czerwca 2023 roku – odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód (7,3 km) oddany do użytkowania po zakończeniu budowy węzła Łomża Zachód. - 12 sierpnia 2023 roku – odcinek Ełk Południe - Kalinowo (19,5 km) oddany do użytku. - 13 października 2023 roku – odcinek Ostrów Mazowiecka Północ - Śniadowo (19,5 km) oddany do ruchu. - 30 września 2024 roku – udostępnienie do ruchu jednej jezdni obwodnicy Łomży (12,9 km).