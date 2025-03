Padł rekord w wypłatach z OC i AC

Rok 2024 był rekordowy pod względem łącznej kwoty wypłat z polis OC i AC - wynika z danych przekazanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W raporcie podsumowującym ubiegły rok wskazano również, że coraz więcej kierowców posiada nieobowiązkowe ubezpieczenie AC.

Zgodnie z przepisami ubezpieczyciele przekazują do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) informacje o wszystkich: podpisanych umowach ubezpieczenia OC i AC, zgłoszonych szkodach z tych ubezpieczeń oraz wypłaconych odszkodowań.

Więcej szkód, więcej wypłat

Z podsumowania za 2024 rok, przygotowanego przez UFG, wynika, że w ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłacili rekordową kwotę z polis OC i AC – ponad 19 mld zł (ponad 16,3 mld zł w 2023 roku), w tym niemal 11 mld zł z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jak podaje UFG, w 2024 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,86 mln szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. To o ponad 114 tys. więcej niż w 2023 roku (wzrost o 6,5 proc. rok do roku).

Szkód zgłoszonych z OC było w 2024 roku ponad 1 mln, zaś z AC – ok. 845 tys.

Z ubezpieczeń OC, z tytułu likwidacji szkód w mieniu, ubezpieczyciele wypłacili w 2024 roku 9,34 mld zł (w 2023 roku – ponad 8 mld zł), a z tytułu szkód osobowych – ok. 1,63 mld zł (w 2023 roku – ok. 1,39 mld zł). Zatem łącznie ubezpieczyciele wypłacili z OC w ubiegłym roku niemal 11 mld zł. Była to kwota o ponad 16 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Natomiast wartość odszkodowań z AC sięgnęła w 2024 roku ponad 8,27 mld zł wobec 6,91 mld zł w 2023 roku, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 19,6 proc.

Rośnie popularność AC

O ile ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i każdy kierowca musi je mieć, to ubezpieczenie AC już nie. Mimo to powoli i systematycznie rośnie liczba osób, które wykupują także AC.

"Liczba aktywnych polis OC przekroczyła na koniec 2024 r. 29,7 mln, zaś polis AC – 7,7 mln. Stosunek liczby polis AC do OC wyniósł 26,1 proc. wobec 25,7 proc. na koniec 2023 r." - podał UFG.

W te dni na drodze najlepiej szczególnie uważać

Na podstawie danych, które trafiają do funduszu, można także stwierdzić, kiedy najczęściej dochodzi do zdarzeń na drogach kończących się wypłatą odszkodowań.

"Miesiące, w których doszło do największej liczby zdarzeń szkodowych z OC, to: październik, maj i styczeń. Wśród dni tygodnia zdecydowanie przoduje piątek. Z kolei miesiące, w których doszło do największej liczby szkód z AC, to: lipiec, maj i czerwiec. Najbardziej szkodowym dniem tygodnia w tym przypadku jest poniedziałek" - wskazuje Fundusz w komunikacie.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl