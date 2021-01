Dozwolona prędkość była przekraczana "nawet trzykrotnie". Jest reakcja drogowców

Przypomniał, że pierwszy odcinek od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego ma blisko 16 km. Na tym odcinku pomiar prędkości zostanie uruchomiony w najbliższą środę 20 stycznia ok. godz. 10. Drugi fragment - od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy - ma niemal 41 km długości. W tym przypadku pomiar ruszy w piątek 22 stycznia również ok. godz. 10.