Od marca 2024 roku obowiązują przepisy wprowadzające obligatoryjną konfiskatę pojazdów lub ich równowartości za jazdę pod wpływem alkoholu. Orzeczenie przepadku jest jednak stosowane w sytuacji, gdy stężenie alkoholu u sprawcy wyniesie co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm sześc. w wydychanym powietrzu.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów , przy czym "projekt rezygnuje również z różnicowania stanu nietrzeźwości jako kryterium decydującym o możliwości orzekania przepadku". Zatem w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu będzie istniała możliwość orzeczenia przepadku, nawet w sytuacji, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

"Każdy ruch w tym kierunku będzie dobry"

Według Dowgirda zaostrzenie przepisów to dobry kierunek, ale zwraca uwagę również na to, że ważne jest, by prawo było egzekwowane. - Nie jestem wrogiem alkoholu. To trzeba regulować przepisami, bo do zdrowego rozsądku apele, to jest rzucanie grochem o ścianę - podkreślił.