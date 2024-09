- Mamy generalnie głęboki problem, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów, szczególnie związanych z prędkościami ruchu drogowego. Jeżeli jest nadmierna liczba znaków, to po prostu wszystko się rozmywa - stwierdził Marcin Grzebieluch, instruktor carevent.pl.

Niektóre znaki znikną z dróg

Do końca 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi audyt na całej sieci dróg krajowych. Na podstawie jego wyników usunięte zostaną zbędne znaki, takie jak na przykład tablica informująca o terenie zabudowanym stojąca w szczerym polu albo bezzasadne ograniczenia prędkości.

- Znaleźliśmy około 10 tysięcy miejsc, w których można wprowadzić takie zmiany, aby tego oznakowania było mniej. Część to jest zmiana w oznakowaniu poziomym, a 9 tysięcy znaków zakwalifikowaliśmy do usunięcia - wyjaśnił Szymon Piechowiak z GDDKiA.

Ale te działania dotyczą jedynie sieci dróg krajowych, a tych jest w Polsce 20 tysięcy kilometrów. Drogi wojewódzkie to kolejne 30 tysięcy. Zostaje jeszcze ponad 250 tysięcy kilometrów dróg gminnych - tam niezwykle ważna jest inicjatywa samych kierowców.

- Zachęcamy do tego, aby za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa nanosić na tej mapie punkty, w których wydaje nam się, że oznakowanie powinno zostać zmienione. Wówczas patrol policyjny uda się na to miejsce w razie stwierdzenia nieprawidłowości, sporządzi stosowny wniosek do zarządcy drogi - powiedział kom. Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji.