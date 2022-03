Firmy leasingowe ostrzegają przed nowym oszustwem

Klienci firm leasingowych bywają namawiani przez pośredników do zawierania umów leasingowych, a potem podnajęcia aut. Samochody są następnie wywożone za granicę - na przykład do Francji. Z takiej inwestycji obiecywane są ogromne zyski. Przed nowym sposobem działania przestępców ostrzega Związek Polskiego Leasingu.

"Na naszym rynku pojawili się pośrednicy, którzy wyszukują klientów firm leasingowych (często są to lekarze, pracownicy branży IT czy inni dobrze opłacani specjaliści) z pozytywną historią kredytową i proponują im wejście w zyskowny biznes" - czytamy w komunikacie ZPL, członka Konfederacji Lewiatan.

Firmy leasingowe ostrzegają przed oszustami

Związek tłumaczy, że oszustwo "polega na wzięciu w leasing samochodu i podnajęciu go pośrednikowi z przeznaczeniem na zagraniczne rynki (głównie francuski)", przy czym "początkowo, przez kilka miesięcy, biznes działa poprawnie, aż do momentu w którym okazuje się, że aktywo zostało całkowicie zniszczone np. podczas nielegalnych wyścigów samochodowych lub jest wykorzystywane do przemytu narkotyków czy wyłudzania ubezpieczenia".

"Łamane są przepisy drogowe i kodeks karny" - podkreśla ZPL.

"Przestępcy koncentrują się na drogich, sportowych samochodach, najczęściej takich marek jak: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, które następnie są wywożone poza granice Polski i wynajmowane w tamtejszych wypożyczalniach. Samochody są kierowane głównie do Francji, choć mogą trafić także do innych krajów np. do Hiszpanii czy Holandii" - pisze ZPL.

Dodaje, że "auta są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem i ulegają zniszczeniu, a w takich przypadkach zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu AC".

Z kolei "auta uczestniczące w przestępstwach są zatrzymywane przez organy ścigania i mogą być skonfiskowane". "Konsekwencją takiej sytuacji jest konieczność zapłaty całego zobowiązania w stosunku do firmy leasingowej przez klienta, który zdecydował się użyczyć auto innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody leasingodawcy, nie spełniając tym samym innych warunków kontraktu leasingowego" - wyjaśnia Związek.

Przykłady nowego oszustwa

Podaje też trzy przykłady.

"Sportowy samochód został wzięty w leasing przez klienta, który od razu przekazał go na potrzeby wynajmu we Francji. Po dwóch miesiącach okazało się, że samochód został wywieziony do Burkina Faso, a tam rozbity. Wysokie koszty sprowadzenia takiego pojazdu obciążają klienta" - to pierwszy przykład podany przez ZPL.

W drugim "klient wziął w leasing sportowy samochód, który po kilku miesiącach został odnaleziony całkowicie spalony na terenie Francji", a "ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania".

"Na początku września 2021 r., we francuskiej Marsylii, policja zatrzymała osiem pojazdów. Samochody były użytkowane przez handlarza narkotyków na podstawie kontraktów ręcznie spisywanych na krawędzi maski. Samochody były zarejestrowane w Polsce, ale nie posiadały drogowego ubezpieczenia wymaganego przez francuski kodeks drogowy i ubezpieczeniowy. Policja skonfiskowała osiem pojazdów, w tym Audi Q8, a następnie zostały one wystawione na licytację. Odzyskanie samochodów nie jest możliwe" - to trzeci przykład.

ZPL zwraca uwagę, że na tym etapie nie można wskazać jednego schematu postępowania. "W proceder zamieszani bywają zarówno klienci firm leasingowych, jak i dostawcy czy pracownicy dostawców. Eksperci Związku Polskiego Leasingu zwracają uwagę, że sprawa może dotyczyć również klientów, którzy mają pozytywną historię kredytową w danej firmie leasingowej" - podkreślono w komunikacie.

Co powinno wzbudzić czujność klientów?

ZPL wskazuje 8 sytuacji, w których klienci powinni być szczególnie ostrożni:

1. Propozycja zyskownego biznesu, związanego z podnajęciem leasingowanego samochodu z przeznaczeniem na zagraniczny rynek (opłata za podnajęcie znacznie przewyższa ratę leasingu).

2. Propozycja wydania samochodu osobie / podmiotowi trzeciemu.

3. Propozycja uregulowania opłaty za najem za dłuższy okres, np. za rok z góry.

4. Oferowanie na start do kilkunastu tysięcy zł zwrotu kosztów z tytułu rabatu uzyskanego przy zakupie samochodu. W praktyce klienci i tak zapłacą za ten rabat, który zostanie wkalkulowany w raty leasingowe.

5. Przedmiotem umowy ma być sportowa wersja popularnej marki samochodów (np. Mercedes AMG, Audi RS i S, BMW M).

6. Auto powinno zostać skonfigurowane w najbogatszej wersji wyposażenia.

7. Auto nie ma rozszerzonej polisy ubezpieczeniowej o ryzyko podnajmu, jazd wyścigowych itp.

8. Brak informacji dotyczącej tego, co się będzie działo z autem, kto je będzie użytkował.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes