Afera Dieselgate. Zapadły wyroki dla byłych menedżerów

Afera Dieselgate sprzed 10 lat

Afera Dieselgate wstrząsnęła niemieckim przemysłem motoryzacyjnym i spowodowała miliardowe szkody branży. Jak informował sam koncern, afera kosztowała go ponad 32 mld euro wydane na odszkodowania, wymianę aut i koszty prawne. Sprawa Dieselgate wybuchła we wrześniu 2015 r., kiedy amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ujawniła, że oprogramowanie sterujące silnikami Diesla w autach Grupy Volkswagena - do której należy Audi - celowo wykazywało nieprawdziwą, zaniżoną wartość emisji spalin, maskując nawet 40-krotne przekroczenie amerykańskich norm. Koncern przyznał się do tych manipulacji.