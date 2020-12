Jak wesprzeć najbardziej potrzebujących? Druga odsłona akcji #TVNpomagajmysobie

#TVNpomagajmysobie - rusza druga edycja akcji wsparcia dla najbardziej potrzebujących w okresie pandemii. Tym razem pomoc ma objąć osoby najuboższe - w formie ciepłego posiłku, ale także restauracje, które te posiłki ugotują i dostarczą. Oto, jak przyłączyć się do akcji.

Dzięki akcji #TVNpomagajmysobie ciepłe posiłki trafią do najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Ugotują je restauratorzy, którzy zgłosili się do udziału w akcji.

W dniach od 14 do 24 grudnia będą dostarczać obiady do organizacji charytatywnych wskazanych przez lokalne Banki Żywności w całej Polsce. Dostawa 24 grudnia obejmie również potrawy świąteczne na dni 25 i 26 grudnia.

Jak dołączyć do akcji?

1. Oglądając specjalny, charytatywny blok reklamowy w dniu 12 grudnia bezpośrednio po głównym wydaniu "Faktów" o godz. 19.00 na antenie TVN. Im więcej osób zasiądzie w tym czasie przed ekranami telewizorów, tym więcej ciepłych posiłków trafi do potrzebujących.

Przelew BLIK na numer telefonu 509 55 99 66 - przelewu można dokonać w aplikacji banku, z którego korzysta się na co dzień

Koszt pakietu to 30 złotych za 4 miesiące. Oferta ważna w dniach 1-12 grudnia br.

Wszystkie środki z emisji charytatywnego bloku reklamowego w dniu 12 grudnia, fundusze zebrane przez Fundację TVN "Nie jesteś sam" w dniach od 1 do 12 grudnia oraz cały przychód ze sprzedaży pakietu START VOD w tym samym okresie przeznaczymy na obiady dla osób potrzebujących.

Kolejna edycja akcji "TVN pomagajmy sobie"

#TVNpomagajmysobie to platforma ułatwiająca niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Doskonale sprawdziła się wiosną, gdy podczas pierwszej fali pandemii wsparcie objęło m.in. medyków, przedsiębiorców czy uczniów.

Dzięki nowej inicjatywie TVN Grupa Discovery wybrane restauracje, które zgłosiły się do udziału w akcji, otrzymają zamówienia na 50 ciepłych posiłków dziennie przez 11 dni oraz po 50 świątecznych posiłków dziennie na okres od 25 do 26 grudnia. Przygotują je na wynos i dostarczą do działających w tym samym regionie Organizacji Pożytku Publicznego, zajmujących się dożywianiem najuboższych.