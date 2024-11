Zmiany w składce zdrowotnej. Lewica mówi "nie" reformie i chce jej likwidacji

Lewica chce sprawiedliwego finansowania ochrony zdrowia

Ministra dodała, że finansowanie ochrony zdrowia musi być "sprawiedliwe". - Nie powinno być tak że nauczycielka, pracownik produkcji na etacie czy pielęgniarka w większym stopniu musi dokładać się do finansowania ochrony zdrowia niż informatyk, prawnik czy dobrze prosperujący przedsiębiorca - zastrzegła. Zdaniem ministry taki właśnie system forsują propozycje, które "do tej pory pojawiały się na stole". Zaznaczyła, że Lewica zaproponowała likwidację składki zdrowotnej i zastąpienie jej systemem podatkowym. - Chcemy przestać udawać, że składka zdrowotna nie jest podatkiem. Tak, to jest podatek. On powinien być sprawiedliwy, uczciwy - ani niski ani wysoki, ale po prostu sprawiedliwy społecznie - przewidywalny, stabilny, tak żeby przedsiębiorcy i pracownicy mogli sobie te obciążenia planować - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk. Zdaniem szefowej MRPiPS "ci, którzy zarabiają więcej powinni w większym stopniu dokładać się do finansowania usług publicznych". - My nie zgadzamy się na pozbawianie ochrony zdrowia kilku miliardów po to, żeby garstce, tak naprawdę mniejszości polskiego społeczeństwa dać jakieś prezenty kosztem tych, którzy będą musieli dodatkowo łożyć na ten system - stwierdziła. Przyznała, że w koalicji zdarzają się różnice zdań i "trzeba wypracować kompromis". - My mówimy jasno: w tym kształcie, w jakim ten projekt - nie mówię o środkach trwałych, bo na to się zgodziliśmy - przewidziany na wejście z życie w 2026 r., dotyczący składki zdrowotnej, występuje, my go nie poprzemy - stwierdziła. Wyraziła nadzieję, że uda się znaleźć kompromisowe rozwiązanie pomiędzy propozycjami Lewicy a rozwiązaniami postulowanymi przez koalicjantów.