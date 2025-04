Ministra o nowym świadczeniu. "W tym roku ustawa będzie przyjęta"

- Zgodnie z harmonogramem ta ustawa będzie funkcjonowała od stycznia przyszłego roku - powiedziała w programie "#BezKitu" w TVN24 Marzena Okła-Drewnowicz, ministra do spraw polityki senioralnej, pytana o bon senioralny.

W piątek gościnią programu "#BezKitu" w TVN24 była Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej.

Zapytana o to, co zrobiono, aby ulżyć emerytom, wspomniała o "największej waloryzacji (emerytur - red.), która miała miejsce w roku ubiegłym". - Największa waloryzacja od 15 lat. I ona była już za rządu obecnej koalicji - powiedziała. Dodała, że obecnie nie mamy też olbrzymiej drożyzny i galopującej inflacji "jak za rządów PiS-u". - To oznacza, że pieniądz nominalnie nie traci na wartości - tłumaczyła.

Jak dodała, są to wymierne działania, które służą emerytom i rencistom. - Oczywiście niewystarczające. Bo w sytuacji, kiedy ludzie się starzeją, mają duże wydatki - czy związane z lekami, czy związane z potrzebą opieki. Więc tych wydatków jest naprawdę dużo - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.

- Natomiast patrząc na osobę starszą, nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie - choć to oczywiście jest ważne, wręcz fundamentalne, przez pryzmat portfela - ale również przez pryzmat dostępu do opieki, do usług. A te usługi też trzeba zorganizować i za nie zapłacić - dodała.

Jak wyjaśniła, złożono już ponad 700 tysięcy wniosków o rentę wdowią, a objętych tym świadczeniem może zostać ponad 2 miliony osób.

Mówiła też o świadczeniu honorowym, które zostało wprowadzone w tym roku. - Ponad 6 tysięcy złotych dla każdego stulatka - przypomniała ministra i zaznaczyła, że mamy coraz więcej osób dożywających takiego wieku.

Co z bonem senioralnym?

Zapytana o to, kiedy zostanie wprowadzony bon senioralny, który był na liście "100 konkretów na pierwsze 100 dni" ministra przekazała, że "zgodnie z harmonogramem ta ustawa będzie funkcjonowała od stycznia przyszłego roku".

- W 100 dniach ten projekt ustawy o bonie senioralnym, na opiekę dla rodzin aktywnych zawodowo, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu i został zaakceptowany przez Komisję Europejską do wpisania do jednego z kamieni milowych - powiedziała.

Jak tłumaczyła, zanim ta usługa zostanie uruchomiona, samorządy muszą otrzymać "ręce do pracy, którym oni zlecą tę usługę".

Zapytana, czy to już pewne, że bon senioralny wejdzie w życie od nowego roku, odpowiedziała, że etap prac jest zgodny z harmonogramem. Jak dodała, ustawa wprowadzająca to świadczenie będzie przyjęta w tym roku.

- Jesteśmy po bardzo dużych konsultacjach - zaznaczyła ministra.

Bon senioralny. Założenia

Z projektu wynika, że maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł miesięcznie, co będzie odpowiadało 50 godzinom usług wsparcia. Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Zadanie zrealizuje gmina.

O nowe wsparcie będzie mogła ubiegać się rodzina seniora, który ukończył 75. rok życia i ma przyznaną emeryturę lub rentę. Według projektu warunkiem jest, by średnie miesięczne świadczenie seniora z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego nie przekraczało kwoty 3500 zł brutto w 2026 r., 4000 zł brutto w 2027 r., 4500 zł brutto w 2028 r. oraz począwszy od 2029 r. - 5000 zł brutto.

Usługi wsparcia podzielono na cztery obszary: zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną lub zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Senior będzie miał zidentyfikowany tzw. poziom niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl