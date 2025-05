Alarmujące dane w sprawie emerytur

W marcu wypłacono niemal 438 tysięcy tak zwanych emerytur groszowych, czyli poniżej świadczenia minimalnego, w tym około pół tysiąca nieprzekraczających 10 złotych - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawionych na posiedzeniu komisji do spraw polityki senioralnej.

Aby uzyskać emeryturę minimalną (1878,91 zł brutto miesięcznie), trzeba mieć odpowiedni staż pracy - 20 lat u kobiet, 25 lat u mężczyzn. Jeśli takiego stażu nie ma, na podstawie zebranego do momentu przejścia na emeryturę kapitału w ZUS , wyliczane jest comiesięczne świadczenie. Jeśli składek było wpłaconych niewiele (brak zatrudnienia albo brak etatu lub umowy zlecenia w trakcie świadczenia pracy), emerytury mogą być nawet kilkuzłotowe lub nawet w skrajnych przypadkach kilkugroszowe.

Emerytury groszowe w Polsce

- W niektórych przypadkach są rezultatem wyborów podejmowanych przez świadczeniobiorców w czasie ich aktywności zawodowej, w innych są konsekwencją uwarunkowań rynku pracy czasu transformacji systemowej - zaznaczył. Dodał, że wpływ na to ma również przyjęte założenie, według którego każdy ubezpieczony w nowym systemie emerytalnym otrzymuje świadczenie niezależnie od wysokości emerytury - powiedział.

Zaznaczył również, że problem ten jest złożony, ponieważ osobom otrzymującym groszowe emerytury przysługuje również trzynasta i czternasta emerytura, dlatego odebranie tym osobom świadczenia "mogłoby być nieakceptowalne". - Myślę, że tutaj trzeba rozważać różne warianty, natomiast trzeba też dążyć do tego, żeby te świadczenia były wyższe - dodał.

Wcześniej proponowane było wypłacanie bardzo niskich emerytur w innej formie niż co miesiąc - na przykład jednorazowa wypłata całości zgromadzonego kapitału lub co rok.

Alarmujący wzrost

Przedstawicielka ZUS poinformowała, że liczba emerytur groszowych wzrosła od 2011 roku z poziomu 23,9 tys. do 433,1 tys. w 2024 r. W 2011 roku stanowiły one 4,2 proc. ogółu emerytur nowosystemowych (od 1999 roku), natomiast obecnie jest to 9,9 proc.