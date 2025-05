Ważna zmiana w sprawie pensji. "Absurd, który cały czas funkcjonuje"

Jawność wynagrodzeń, zwiększenie ochrony przed mobbingiem, a także zaliczenie umowy zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy - to priorytety resortu, które wskazała szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W tym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie przygotowań do pilotażu skrócenia czasu pracy. Do 30 czerwca 2025 r. resort przedstawi zasady i warunki tego przedsięwzięcia, a w kolejnych miesiącach ma ruszyć nabór dla firm, instytucji i organizacji.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wymieniła najważniejsze zmiany, które są planowane w resorcie. Wskazała, że oprócz pilotażu skróconego czasu pracy w resorcie trwają prace nad wprowadzeniem jawności wynagrodzeń, która ma przyczynić się do likwidacji luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o jawności wynagrodzeń

- Niestety wciąż w Polsce, tak jak w wielu państwach Europy, borykamy się z problemem, że pani Joanna, pracując na tym samym stanowisku, z takim samym zakresem obowiązków jak pan Jan, zarabia o kilka, kilkanaście procent mniej. I to jest po prostu niesprawiedliwe - uważa ministra.

Wyraziła nadzieję, że pierwsze rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzone ustawą, która przejdzie przez cały proces legislacyjny jeszcze w tym roku. - Cała dyrektywa unijna, która zawiera bardziej techniczne elementy, jak konieczność raportowania, monitorowania tego, jak rozkładają się płace kobiety i mężczyzny, to jest kwestia przyszłego roku. Prace toczą się jednak już teraz tak, żeby jak najszybciej móc ten absurd, który funkcjonuje cały czas także na polskim rynku pracy, zlikwidować - powiedziała.

Umowa zlecenie i działalność wliczana do stażu pracy

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że priorytetem jest także wprowadzenie zmian prawnych, by umowy-zlecenia i działalność gospodarcza wliczały się do stażu pracy.

- Dziś jest tak, że jeżeli po 5, 10, 15, 20 latach prowadzenia swojej własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorca decyduje się na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zgłasza się do pracodawcy, podpisuje pierwszą w życiu swoją umowę o pracę, to jest przez system i przez tego pracodawcę traktowany jak nowicjusz. To nie jest w porządku - stwierdziła szefowa MRPiPS.