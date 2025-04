Jeden dzień urlopu, cztery dni wolnego

Majówka w 2025 roku rozpocznie się w tym roku tradycyjnie 1 maja. To okazja do dłuższego wypoczynku, zwłaszcza dla części uczniów, którzy mogą liczyć nawet na siedem dni dodatkowego wolnego ze względu na matury. Ale skorzystać mogą też pracownicy. Sprawdzamy, kiedy najlepiej wziąć wolne w najbliższym czasie.

W tym roku Święto Pracy obchodzone 1 maja wypada w czwartek. 2 maja mamy Dzień Flagi, który nie jest ustawowo wolny od pracy. W sobotę mamy 3 maja, który jest dniem wolnym od pracy z powodu Święta Konstytucji 3 maja. Ponieważ wypada ono w sobotę to przysługuje nam prawo do odebrania dnia wolnego od pracy w innym terminie.

To oznacza, że wystarczy wziąć jeden dzień wolnego, 2 maja, by cieszyć się czterema dniami wolnego (1-4 maja).

Jest też opcja dla osób, które chcą wypocząć dłużej. Wystarczy wziąć urlop w dniach 28 kwietnia (poniedziałek) - 30 kwietnia (środa) oraz 2 maja (piątek). W ten sposób zyskamy dziewięć dni wolnego (od 26 kwietnia do 4 maja), wykorzystując zaledwie cztery dni urlopu.

To niestety jedyna okazja do dłuższego wypoczynku w tym miesiącu. Kolejna taka przydarzy się w czerwcu. Wówczas należy wziąć jeden dzień wolnego w piątek 20 czerwca po wypadającym dzień wcześniej Bożym Ciele, by móc odpoczywać cztery dni bez przerwy.

Urlop prawem pracownika

Co, jeśli ktoś pracować jednak chce? Czy pracodawca może nakazać skorzystanie z urlopu dnia 2 maja? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy urlop powinien być coroczny, nieprzerwany i płatny. Pracodawca udziela go na wniosek pracownika i zgodnie z harmonogramem na dany rok.

W ostatnim czasie ze strony pracodawców często pojawiają się zachęty wobec pracowników, by korzystali oni z urlopu w dni takie jak 2 maja, gdy w dni sąsiadujące przysługuje im wolne od pracy. Jednak należy pamiętać, że mogą to być tylko zachęty. Pracodawca nie ma prawa nas zmusić do wzięcia dnia wolnego.

Majówka dla uczniów w 2025 r. 7 dni wolnego z powodu matur

Zwyczajowo dyrektorzy szkół podejmują decyzję, że 2 maja jest dniem wolnym od zajęć, więc uczniowie długi weekend będą mieć niemal z automatu.

Co więcej nieco starsi uczniowie mogą liczyć na dodatkowe dni wolne z powodu egzaminów maturalnych, które rozpoczną się w tym roku 5 maja i będą odbywały się także 6 i 7 maja. By starsi uczniowie mogli napisać maturę w spokoju, uczniowie mają wolne od zajęć. Wliczając w to majówkę, mamy łącznie siedem dni - od 1 maja do 7 maja.

Autorka/Autor:JW/ToL

Źródło: TVN24 Biznes