"Zobaczyłem, że mój pies walczy z innym zwierzęciem". Nagranie

Do zdarzenia doszło w mieście Kennebunk w stanie Maine w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych w poniedziałek. Na podwórko Michaela Martina wdarł się lis.

Golden retriever o imieniu Teddy stanął w obronie swojego terenu oraz kaczki na ogrodzonym podwórku. Mężczyzna tłumaczył, że na początku próbował pozbyć się lisa, używając kija oraz łuku i strzał. Gdy te ostatnie mu się skończyły, pojechał do sklepu, aby dokupić ich więcej. Kiedy wrócił i wysiadł z samochodu, lis zaczął gonić go po podjeździe.

- Czekał na mnie schowany pod grillem - opisywał Martin. Kilka chwil później wydarzenia potoczyły się w dramatycznym kierunku. - Nie mogę uwierzyć, że mnie dopadł. Miałem na sobie szorty, bokserki i spodnie dresowe, więc mówię, że to koniec, nie obchodzi mnie to. Zamierzałem to zakończyć - opowiadał.