Złe prognozy dla Wenecji, nie lepsze dla Trójmiasta

Zagrożenie dla historycznego dziedzictwa

Z raportu wynika, że jeśli nie zatrzyma się emisji gazów cieplarnianych, te trzy czynniki łącznie mogą do 2150 r. doprowadzić do tymczasowego wzrostu poziomu morza nawet do 3,5 metra powyżej referencyjnego wskaźnika pływów Punta della Salute. Zdaniem autorów badania obecny wenecki system przeciwpowodziowy - MoSe - może zostać zalany już w 2100 r., co zagrozi jego funkcjonalności. Doprowadzi to do zalania około 65 proc. laguny (139 km kw.) podczas ekstremalnie wysokich stanów wody. W scenariuszach niskiej emisji pod wodą znajdzie się do 50 proc. powierzchni laguny - twierdzą eksperci.