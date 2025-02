Z powodu intensywnych opadów deszczu, które nawiedziły Peru we wtorek i w środę, doszło do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Pojawiły się rozległe powodzie, miejscami nabrzmiała od wody ziemia nie wytrzymywała i waliła się na miejscowości. Jak poinformowały tamtejsze władze, nie obyło się bez ewakuacji mieszkańców, nawet w Limie - stolicy kraju.

Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc jest miasto Nazca na południu kraju, gdzie gwałtowna powódź wdarła się do wielu domów. Lokalne stacje telewizyjne pokazały nagrania, na których widać, jak drogi zmieniają się w rwące potoki, a mieszkańcy uciekają w popłochu z zawalających się budynków.

- Wiedziałem, że dojdzie do katastrofy, a mimo to… To [osuwisko błotne - red.] dostało się do mojego domu - mówił jeden z poszkodowanych mieszkańców.