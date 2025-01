Zamknęli szkoły i sklepy. "Wichura o sile huraganu" na Wyspach Brytyjskich

W piątek w Wyspy Brytyjskie naciera niezwykle silna wichura, którą nazwano Eowyn. Centrum burzy znajduje się obecnie na północny zachód od Irlandii Północnej - podała stacja BBC. O godzinie 5 w piątek na stacji badawczej Mace Head w Irlandii odnotowano poryw o prędkości 183 kilometrów na godzinę. To najsilniejszy zarejestrowany podmuch wiatru w Irlandii, przekraczający poprzedni rekord ustanowiony w 1961 roku podczas huraganu Debbie - dodała stacja BBC. Wiatr zaczyna przybierać na sile również w Irlandii Północnej. W Killowen w hrabstwie Down odnotowano poryw o prędkości 148 km/h.

Burza Eowyn. "To jest wichura o sile huraganu"

- To może być jedna z najsilniejszych wichur w historii Wysp Brytyjskich. To jest właściwie huragan, który dotarł do wybrzeży Irlandii i Wielkiej Brytanii - powiedział w piątek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - Kulminacja tej wichury nastąpi prawdopodobnie koło godziny 12-14. To jest wichura o sile huraganu - dodał.