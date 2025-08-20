Załamanie pogody od Mediolanu po Sycylię

Do niedawna Włosi zmagali się z ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza. Teraz w znacznej części kraju doszło do gwałtownego zwrotu w pogodzie. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi, w której zginęła jedna osoba. Prognozy nie zapowiadają poprawy pogody.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek 19 sierpnia 40-letni mężczyzna zginął po tym, jak jego samochód porwała wezbrana za sprawą opadów deszczu rzeka Crisa w sycylijskiej miejscowości Leonforte.

Burze nie ustępują

Nie tylko na Sycylii doszło do pogorszenia się pogody. W leżącym na północy Mediolanie wystąpiły ulewne deszcze, które spowodowały zamknięcie parków miejskich. W Lombardii, której stolicą jest Mediolan, do czwartku obowiązują pomarańczowe alarmy przed silnymi burzami oraz intensywnymi opadami deszczu. Podobnie sytuacja ma się w Emilii-Romanii.

Trudna sytuacja w Ligurii

Trudne warunki pogodowe panują również w Ligurii na północnym zachodzie. Tuż przed północą nad środkową i wschodnią częścią regionu przeszła seria burz, którym towarzyszyły wyładowania atmosferyczne. Żółte ostrzeżenia pozostają w mocy, a władze ostrzegają przed dalszymi powodziami i zakłóceniami w ruchu.

We wtorek wieczorem ulewny deszcz przeszedł przez stolicę Ligurii Genuę. Spowodował on znaczne utrudnienia komunikacyjne, choć nie wyrządził poważniejszych szkód w infrastrukturze i budynkach. Do gwałtownej powodzi doszło między innymi w Multedo, jednej z dzielnic miasta. Podziemne przejście przy stacji metra Brin pozostawało zamknięte przez trzy godziny z powodu zalania.

Rozwiń

W Cinque Terre - fragmencie riwiery liguryjskiej - w ciągu godziny spadło 38 litrów na metr kwadratowy deszczu. Z kolei straż pożarna z miasta Chiavari interweniowała w nocy, aby usunąć gałęzie i drzewa powalone przez silny wiatr.

Silna burza, której towarzyszyły niszczycielskie porywy wiatru, dotarły również do miasta La Spezia. Kilka dzielnic pozostało bez prądu. Strażacy z La Spezii interweniowali, aby zabezpieczyć kilka niewielkich osunięć ziemi, które powstały w momencie przejścia burzy.

Pogoda pogorszy się w Toskanii

Załamanie pogody, które w nocy dotknęło Ligurię, przesunęło się w stronę Toskanii. W regionie prawdopodobnie pojawią się silne burze, intensywne opady deszczu, a nawet trąby powietrzne. Niebezpiecznie będzie w szczególności w czwartkową noc.

Ulewne deszcze i powodzie przyszły po długotrwałej fali upałów, które doskwierały Włochom. Jedynie środkowa część kraju nadal cieszy się ciepłą pogodą.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: Enex, primocanale.it