W paszczy krokodyla znaleziono szczątki zaginionego turysty

Poszukiwania 40-letniego turysty z Nowej Południowej Wali, który wpadł do rzeki Annan w stanie Queensland, trwały kilka dni. Australijska policja poinformowała we wtorek, że szczątki zaginionego mężczyzny znaleziono w paszczy krokodyla.

W sobotę w trakcie spaceru pod nim i innymi turystami osunęła się stroma skarpa, pociągając Hogbina do wody. Jego żona w rozmowie z mediami opisała go, jako wysokiego, silnego i sprawnego fizycznie mężczyznę, który jednak niewiele mógł zrobić w zaistniałej sytuacji. O niebezpiecznym zdarzeniu powiadomiono służby parku.

Tragiczny finał poszukiwań mężczyzny

Pozostałości człowieka przesłano do laboratorium w celu potwierdzenia tożsamości ofiary. To już trzeci atak krokodyla na człowieka w tym roku w Australii. Najwięcej tego typu zdarzeń - cztery - odnotowano w 2014 roku. Jak zaznacza agencja prasowa Associated Press, populacja krokodyli w tym kraju znacząco się powiększyła, odkąd w 1970 roku zostały one objęte ochroną.