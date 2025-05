Ponad 20 osób zginęło, wiele jest poważnie rannych

Nie żyje kilkadziesiąt osób

Władze Kentucky przekazały, że w wyniku tornada, które nawiedziło ten stan, wiele osób zostało poważnie rannych. Na obszarze dotkniętym kataklizmem trwają poszukiwania ocalałych. Władze nie wykluczają, że bilans ofiar wzrośnie. Od piątku do służb wpłynęło ponad 500 zgłoszeń w sprawie trudnych warunków pogodowych od Teksasu po New Jersey. Na obszarze między Michigan i Tennessee co najmniej 600 tysięcy ludzi nie ma prądu. Od piątku do sobotniego poranka zarejestrowano 26 tornad w stanach Kentucky, Indiana, Missouri, Illinois i New Jersey - podała stacja ABC News.