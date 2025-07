Wielkie gorąco w Turcji. Apel służb

Turcja zmaga się z upałami, które znacznie zwiększyły ryzyko wystąpienia pożarów. W części kraju ogień już się pojawił, a strażacy walczą z żywiołem. Instytucje ostrzegły mieszkańców, by uważali na to, jak zachowują się w lasach i w pobliżu innych terenów zielonych.

Północno-zachodnia Turcja już płonie

W niektórych rejonach kraju ogień już się pojawił. W nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy walczyli z pożarem w prowincji Sakarya na północnym zachodzie kraju. Jak podała agencja informacyjna Anadolu, wybuchł on w wiosce Hacilar około godziny 17 w niedzielę. Dodała, że ewakuowano kilka wiosek znajdujących się w zasięgu pożaru.

Główna Dyrekcja Leśnictwa Turcji poinformowała, że aż 86 procent pożarów lasów zostało wywołanych działalnością człowieka. Z tego względu zaapelowała do mieszkańców, aby nie rozpalali ognisk na otwartej przestrzeni, nie wyrzucali niedopałków papierosów ani nie pozostawiali szklanych butelek na zewnątrz, co często doprowadza do zaprószenia ognia.