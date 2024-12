Tak ciepłej Wigilii jeszcze tu nie było

24 grudnia 1942 roku w położonym na południu mieście Armagh odnotowano 13,9 stopnia Celsjusza, co było uznawane za najwyższą wartość dla tego dnia w historii pomiarów Irlandii Północnej. We wtorek w tym roku termometry w Magilligan pokazały 14,3 st. C - poinformowała rządowa agencja meteorologiczna Met Office dla tego kraju. Oznacza to, że pobity został rekord sprzed ponad 80 lat.