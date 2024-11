Szalał pożar, spłonęły miliony pszczół

Eduardo Flores pokazał, co zniszczył żywioł 6 listopada . Wtedy w rejonie hrabstwa Ventura szalał pożar Mountain Fire. Jego firma obsługuje około kilkunastu pszczelarzy na spalonym obszarze w rejonie społeczności Somis i Camarillo. Mężczyzna pokazał jedno z miejsc, w których miał kilka uli ustawionych dla swoich pszczół do zapylania sadów.

Łącznie stracił 150 kolonii pszczół. Każda z nich liczy 40-80 tysięcy owadów, co oznacza utratę milionów pszczół.

"Czasami nie można było usłyszeć własnych myśli"

- To miejsce brzęczało. Czasami nie można było usłyszeć własnych myśli, zwłaszcza w cieplejszych porach dnia - pszczoły były wszędzie. I były zajęte pracą w sadach dookoła. Mamy tu rodzime drzewa, drzewa pieprzowe, eukaliptusy, w dole jest potok, więc jest to świetne miejsce do zimowania - powiedział Flores.