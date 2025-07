Krytyczny manewr kapsuły Dragon. Polak coraz bliżej Ziemi

We wtorek o godzinie 1.39 czasu lokalnego (w Polsce była wtedy godzina 10.39) nastąpił kluczowy etap powrotu kapsuły Dragon Grace z misji Ax-4 - zapłon deorbitacyjny. O godzinie 1.56 (10.56) przedstawiciele firmy Axiom Space potwierdzili zakończenie zapłonu. To właśnie dzięki temu manewrowi kapsuła, na pokładzie której znajduje się polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz troje innych uczestników misji, ustawiła się na odpowiedniej trajektorii do bezpiecznego wejścia w atmosferę.

Czym jest zapłon deorbitacyjny?

Zapłon deorbitacyjny to precyzyjnie zaplanowany manewr polegający na uruchomieniu silników kapsuły Dragon w taki sposób, by obniżyć jej orbitę i skierować kurs w stronę ziemskiej atmosfery. Ten moment jest jednym z najbardziej krytycznych etapów misji, decydującym o bezpiecznym rozpoczęciu powrotu na Ziemię. Astronauci w celu wejścia w ziemską atmosferę, przez kilkanaście minut wykonują manewry silnikami Draco, którymi dysponuje kapsuła, powodując wyhamowanie i obniżenie orbity obiektu.

Wejście w atmosferę i lądowanie

Dlaczego to taki ważny moment?

Zapłon deorbitacyjny to chwila graniczna - kapsuła musi wejść w atmosferę pod odpowiednim kątem i we właściwym miejscu, by uniknąć ryzyka spalenia i niebezpiecznego wylądowania. To najbardziej ryzykowna faza powrotu z misji kosmicznej, wymagająca precyzyjnych obliczeń i stałego nadzoru zespołów naziemnych.