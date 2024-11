Pożar szaleje od kilku dni. Zginął 18-letni strażak

Strażacy walczą z pożarami szalejącymi na pograniczu amerykańskich stanów New Jersey i Nowy Jork. Do walki z żywiołem zaangażowano kilkuset strażaków. Podczas akcji gaśniczej zginął jeden z nich. Trudną sytuację pogarsza największa susza od dekad.

Według szefa straży pożarnej w New Jersey, Billa Donnelly'ego, silny wiatr przeniósł pożary z Nowego Jorku do New Jersey. Największy z nich, nazwany The Jennings Creek, który od piątku płonie wzdłuż granicy obu stanów, pochłonął już ponad tysiąc hektarów, dodał Donnelly.