Pod superwulkanem kryje się "oddychający" twór

Kaldera Yellowstone to jeden z największych systemów wulkanicznych na świecie. W jej obrębie w ciągu ponad dwóch milionów lat do wybuchu doszło trzy razy. Ostatni z nich miał miejsce około 640 tysięcy lat temu i objął obszar o powierzchni 7,5 kilometrów kwadratowych. Naukowcy nie spodziewają się, że doświadczymy erupcji Yellowstone, jednak tego typu zjawiska są bardzo trudne do przewidzenia, a badacze wciąż chcą lepiej poznać to, co dzieje się pod powierzchnią Ziemi.