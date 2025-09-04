Logo TVN24
Ocieplenie klimatu

Czegoś takiego nie było tutaj od co najmniej 40 lat

Zatoka Panamska
Scenariusze zmian klimatu
Źródło: TVN24
Po raz pierwszy od czterech dekad u wybrzeży Panamy nie pojawiły się chłodne i bogate w składniki odżywcze wody głębinowe - poinformowali naukowcy ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Cykliczne dotąd zjawisko pozytywnie wpływało między innymi na wydajne rybołówstwo, a także chroniło rafy koralowe przed stresem cieplnym.

W czasie pory suchej, w Ameryce Środkowej, zwykle między grudniem a kwietniem, w wodach Zatoki Panamskiej północne pasaty wywołują zjawisko wynoszenia głębinowych mas wodnych, zwane upwellingiem. To proces, w którym zimne, bogate w składniki odżywcze wody z głębin oceanu unoszą się ku powierzchni. Dzięki temu mechanizmowi rozwija się tam niezwykle wydajne rybołówstwo, a rafy koralowe są częściowo chronione przed stresem cieplnym. Ruch wód sprawia też, że morze wzdłuż pacyficznych plaż Panamy pozostaje chłodniejsze w trakcie wakacyjnego lata. Naukowcy ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) od wielu lat badali to zjawisko i odkryli, że sezonowe wynoszenie głębinowych wód było stałą i przewidywalną cechą tego regionu przez co najmniej 40 lat. Jednak na początku września tego roku STRI poinformowało, że w tym roku zjawisko po raz pierwszy nie wystąpiło, przez co typowe o tej porze roku spadki temperatury i wzrost produktywności były znacznie słabsze.

Poszukiwanie przyczyn

Zdaniem specjalistów przyczyną wystąpienia anomalii mogło być osłabienie pasatów, czyli stałych, ciepłych wiatrów wiejących w strefie międzyzwrotnikowej. Pokazuje to, jak zakłócenia klimatyczne mogą szybko zmieniać podstawowe procesy oceaniczne, podtrzymujące przybrzeżne społeczności rybackie od tysięcy lat. Nadal jednak potrzebne są dalsze badania, aby dokładniej ustalić przyczynę zjawiska oraz jego potencjalne konsekwencje dla rybołówstwa. Badacze podkreślają rosnącą wrażliwość tropikalnych systemów wynoszenia głębinowych wód, które wciąż pozostają słabo monitorowane. Dzieje się tak pomimo ich ogromnego znaczenia ekologicznego i społeczno-gospodarczego. Naukowcy zwracają też uwagę na pilną potrzebę wzmocnienia zdolności obserwacyjnych i prognostycznych dotyczących relacji ocean-klimat w tropikalnych regionach naszej planety.

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: PAP, STRI

Źródło zdjęcia głównego: monopaez/Shutterstock

Temat: Ocieplenie klimatu

