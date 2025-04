Osunęła się ziemia, spadli ze 150 metrów. Nie żyją

W ostatnim czasie w Peru padał intensywny deszcz. Do tragicznego zdarzenia doszło w prowincji Chanchamayo, gdzie trzech robotników zginęło w wyniku osuwiska.

Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku osunięcia się ziemi w peruwiańskiej prowincji Chanchamayo, w regionie Junin, słynnym z plantacji kawy. Do tragedii doszło w poniedziałek. Jak relacjonują lokalne media, ofiary śmiertelne to robotnicy, którzy za pomocą ciężkiego sprzętu próbowali usunąć skutki lawiny błotnej, która zeszła tam wcześniej. Pracowników zaskoczyło jednak kolejne osuwisko. Razem z maszynami spadli z około 150 metrów w przepaść i zostali przysypani przez zwały ziemi. W ostatnich dniach trwała akcja poszukiwawcza ciał - wszystkie odnaleziono.