Nieznany podwodny świat u stóp podwodnej góry wyższej od Olimpu

Wyższa od Olimpu

Unikalne okazy

Za pomocą badań ROV naukowcom udało się między innymi sfotografować niezwykle rzadki okaz kałamarnicy Promachoteuthis. Do tej pory ten rodzaj kałamarnicy został scharakteryzowany tylko na podstawie martwych próbek znalezionych w sieciach. Naukowcom udało się odnaleźć również dwa rzadkie okazy rurkopławów z rodzaju Bathyphysa , zwanych potocznie potworami spaghetti.

Oprócz nich, podwodny ogród koralowy o powierzchni około 800 metrów kwadratowych zamieszkuje między innymi ośmiornica Casper. Zwierzę to zostało odkryte po raz pierwszy na środkowym Pacyfiku w 2016 roku i nie doczekało się jeszcze oficjalnej nazwy dwuimiennej. Podczas wyprawy udało się po praz pierwszy potwierdzić jego obecność w południowych wodach Oceanu Spokojnego.

Wciąż wiele do odkrycia

- Podczas trzech ekspedycji udało nam się zmapować i zbadać 25 podmorskich wzniesień, to całkiem sporo - powiedziała Jyotika Virmani, dyrektor Instytutu. Jak wyjaśniła, Grzbiet Nazca jest pretendentem do tego, by zostać pierwszym na świecie pełnomorskim obszarem chronionym, a zebrane podczas wypraw dane pozwolą udowodnić, jak cenny jest przyrodniczo.