Niedźwiedź demolował dom, matka z córką ukryły się w sypialni

Niedźwiedź, który dostał się do domu w Rossland w Kolumbii Brytyjskiej, zniszczył prawie wszystkie pomieszczenia i zostawił otwartą lodówkę. Zwierzę uciekło, kiedy na miejscu pojawili się policjanci wezwani przez mieszkańców.

Właścicielka domu w Rossland oddalonym około 380 kilometrów na wschód od Vancouver, układała do snu swoją dziewięcioletnią córkę i jej przyjaciółkę, kiedy usłyszała hałas i zorientowała się, że przyczyną hałasu jest niedźwiedź, który wtargnął do domu.

Wielu Kanadyjczyków, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie zamyka drzwi na klucz i prawdopodobnie wykorzystując to, niedźwiedź dostał się do domu w poszukiwaniu jedzenia. Zwierzę nie potrafiło wyjść i w stresie zaczęło niszczyć kolejne pomieszczenia, rozbijając meble i zrywając wykładziny podłogowe - opisują lokalne media.

"Kraina niedźwiedzi"

Co roku media publikują opowieści mieszkańców, którym niedźwiedź zniszczył pojemniki na śmieci czy włamał się do namiotu. Władze Kolumbii Brytyjskiej przypominają, że niedźwiedzie potrzebują dużo jedzenia i kiedy raz się zorientują, że śmietniki i spiżarnie oznaczają jedzenie – zapamiętują to bardzo dobrze.