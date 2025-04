Na podwórku pojawiła się 3,5-metrowa anakonda

Członkowie pewnej rodziny mieszkającej na terenie gminy Humaita, położonej w brazylijskim stanie Amazonas, przeżyli chwile strachu. Na swoim podwórku w zaroślach znaleźli 3,5-metrową anakondę, rodzaj węży z podrodziny boa. Do "nietypowej" wizyty gada doszło w piątek 18 kwietnia.

Na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze stanowej straży pożarnej (CBMAM). Czekało na nich nie lada wyzwanie, co można zaobserwować na nagraniu. Widać na nim, jak jeden ze strażaków używa specjalnego narzędzia, zwanego chwytakiem na węże, aby gada unieruchomić. Drugi próbuje umieścić go w dużym pojemniku.

Jeden z największych węży na świecie

Jeden z gatunków tych węży, anakonda zielona, jest uważana za jednego z największych i najcięższych węży na świecie. Samice potrafią osiągać do blisko pięciu metrów długości, samce do prawie trzech metrów. Dorosłe osobniki potrafią ważyć od 30 do 70 kilogramów.