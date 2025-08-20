Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii

Obfite opady deszczu nawiedziły indyjski stan Maharasztra, gdzie leży między innymi Mumbaj. Na skutek żywiołu zginęło co najmniej 21 osób - podała w środę brytyjska stacja BBC. Ulewy sparaliżowały życie finansowej stolicy Indii.

Deszcze monsunowe często nawiedzają region Maharasztra o tej porze roku. Jednak tym razem stan doświadcza szczególnie intensywnych ulew. Jak podał Indyjski Departament Meteorologiczny, w ciągu ostatnich czterech dni w Mumbaju spadło 800 litrów deszczu na metr kwadratowy. Taka suma opadów znacznie przekracza średnią sumę opadów odnotowywaną zazwyczaj przez cały sierpień.

Ofiary śmiertelne, ranni

Co najmniej 21 osób poniosło śmierć w wyniku ulewnych deszczów w stanie Maharasztra - podała w środę stacja BBC. Władze wydały alerty najwyższego stopnia dla Mumbaju i sąsiednich dystryktów przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalna administracja przewiduje, że sytuacja powinna poprawić się pod koniec tygodnia. Około 350 osób zostało ewakuowanych z nisko położonych terenów miasta. Przesiedleńców rozmieszczono w tymczasowych schroniskach. Większość szkół i uniwersytetów w mieście pozostaje zamknięta.

Odwołane połączenia lotnicze i kolejowe

W Mumbaju doszło do bardzo poważnych utrudnień w kursowaniu lokalnych pociągów, które stanowią główny środek lokomocji dla milionów pasażerów. W ciągu ostatnich kilku dni odwołano również 50 rejsów z miejscowego lotniska międzynarodowego. Eksperci alarmują, iż inwestycje w starzejący się system kanalizacyjny nie nadążają za szybko rosnącą populacją miasta.

