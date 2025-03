Młode foki błądzą po stepie. Mogła porwać je burza śnieżna

Foki są znajdowane nie tylko na stepie, lecz również na terenie tymczasowych osiedli mieszkaniowych pracowników zatrudnionych przy złożach ropy naftowej. Przeważnie są to młode osobniki, urodzone już w 2025 roku. Specjaliści twierdzą, że zwierzęta mogły zostać wyrzucone na ląd przez burzę śnieżną, a następnie stracić orientację, wskutek czego nie potrafią wrócić do morza - pisze kazaski portal Zakon. - To młode foki, które mają po kilka miesięcy. W tym wieku zazwyczaj przebywają blisko matki, w pobliżu wody na lodzie. Możliwe, że podczas burzy porwał je wiatr. Takie przypadki nie są rzadkością. W poprzednich latach foki docierały nawet do osad, które znajdują się bardzo daleko od morza (...) - powiedział Andriej Rucki z kierownictwa inspekcji rybackiej obwodu mangystauskiego. W publikacji czytamy, że przez kilka dni w obwodzie tym padał śnieg i panowała silna zamieć, a drogi były zamknięte - pracownicy wydobywający ropę naftową nie mogli nawet dojechać do złóż surowca.