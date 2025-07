Martwy humbak znaleziony na popularnej plaży

Sezon migracji

- To młody waleń, humbak - potwierdziła weterynarz Yasmin Daoualibi, która była na miejscu. - Obecnie mamy do czynienia z sezonem migracji humbaków, który trwa mniej więcej od połowy maja do października, a młody samiec utknął tu na mieliźnie, już martwy - wskazała.