Ludzie pod gruzami domów, wiatr porywał auta

Tornada przetoczyły się w środę nad centralnymi i południowymi Stanami Zjednoczonymi. Trąby powietrzne spowodowały spore zniszczenia w stanach Missouri i Arkansas. Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec zagrożeń - kolejne dni mają przynieść wyjątkowo obfite ulewy.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że w środę do końca dnia odnotowano co najmniej 15 doniesień o tornadach, które wpłynęły z czterech stanów. Nie podano informacji o ofiarach śmiertelnych, ale co najmniej kilkanaście osób odniosło rany.