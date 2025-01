Kolejny pożar trawi część Kalifornii. Ponad 30 tysięcy ewakuowanych

Kalifornijscy strażacy rozpoczęli walkę z nowym pożarem w hrabstwie Los Angeles. Żywioł, nazwany Hughes Fire, wybuchł niedaleko zbiornika zaporowego Castaic Lake i w kilkanaście godzin zdążył zająć około 3750 hektarów terenu. Nakazy ewakuacji wydano dla co najmniej 31 tysięcy mieszkańców.

Dewastujące pożary trawią południową Kalifornię od 7 stycznia. Obecnie dwa największe pożary - Eaton oraz Palisades - są opanowane odpowiednio w 95 i 70 procentach. Warunki panujące na miejscu nadal są krytyczne, a w wielu regionach obowiązują najwyższe ostrzeżenia. Silnie wiejący wiatr Santa Ana, wraz z suszą, sprzyjają rozwojowi ognia, który pochłonął tysiące hektarów terenu oraz przyczynił się do śmierci 28 osób.

Nowy pożar Kalifornii

- Sytuacja pozostaje dynamiczna, a pożar jest trudny do opanowania, chociaż zyskujemy przewagę - powiedział szef straży pożarnej hrabstwa Los Angeles Anthony Marrone.

"Krytyczne" warunki

Strażacy dodali, że obszar, na którym wybuchł pożar, to suche trawiaste wzgórza, co sprawia, że ​​warunki są tam "krytyczne". CNN podała, że ewakuowano m.in. szkoły oraz część osadzonych z więzienia w Castaic.

- Mamy gotowy plan ewakuacji reszty więźniów z całego ośrodka, gdybyśmy musieli to zrobić - powiedział szeryf hrabstwa Los Angeles, Robert Luna.

Wiele placówek edukacyjnych, w tym College of the Canyons, zamknięto w związku z zagrożeniem pożarowym. Na miejscu podjęto intensywne działania, używając m.in. samolotów gaśniczych. Cały obszar parku narodowego w pobliżu Los Angeles (LANF) zamknięto do 24 stycznia.