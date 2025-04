Katy Perry w kosmosie. Takiego lotu nie było od ponad 60 lat

Gwiazda muzyki pop Katy Perry poleciała w kosmos. Na pokładzie rakiety New Shepard wraz z amerykańską piosenkarką znalazło się jeszcze pięć innych kobiet. To pierwszy komercyjny lot kosmiczny z udziałem wyłącznie żeńskiej załogi.

Rakieta New Shepard wystartowała z Zachodniego Teksasu po godzinie 15.30 naszego czasu. W trakcie lotu trwającego około 11 minut rakieta poleciała na wysokość 100 kilometrów, przekraczając linię Karmana będącą umowną granicą między atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną. Znajdujące się na pokładzie kobiety doświadczyły stanu nieważkości oraz mogły zobaczyć krzywiznę naszej planety.

Lot potrwał kilkanaście minut

Po opuszczeniu kapsuły Lauren Sanchez, partnerka Jeffa Bezosa uściskała go, po czym natychmiast udała się do swojej rodziny. Katy Perry trzymała kwiat stokrotki, który zabrała ze sobą na pokład, wznosząc go ku niebu. Po tym pocałowała ziemię.