"Jako ludzkość zostawiliśmy swoje odciski palców na każdym z tych huraganów"

Huragany należą do jednych z najgroźniejszych zjawisk w przyrodzie. Są to bardzo głębokie niże, mające kilkaset kilometrów średnicy, które formują się nad ciepłymi wodami oceanów. Statystycznie w okresie od 1 czerwca do 30 listopada każdego roku na Atlantyku formuje się około 14 burz z potencjałem do przekształcenia się w huragany. W 2024 roku do tej pory mieliśmy do czynienia z jedenastoma huraganami, a pięć z nich stało się naprawdę potężnymi żywiołami (mającymi co najmniej trzecią kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona).