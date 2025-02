Spadło pół metra śniegu, szkoły i urzędy zamknięte przez mróz

Fala mrozu nadciągnęła nad Iran. W niedzielę władze wydały nakaz zamknięcia szkół i urzędów publicznych w co najmniej dziesięciu ostanach, aby zaoszczędzić energię elektryczną. Do części Irańczyków zaapelowano, by ograniczyli przemieszczanie się z powodu obfitych opadów śniegu.

Mroźna aura objęła w ostatnich dniach znaczną część północnych terenów Iranu, co automatycznie spowodowało wzrost zużycia energii elektrycznej, przeciążając sieć energetyczną i gazową. W 10 z 31 ostanów (ostan to irańska jednostka podziału administracyjnego) "wszystkie urzędy administracyjne i banki są w niedzielę zamknięte", a "uczniom zapewniono nauczanie zdalne" - podała oficjalna agencja prasowa Irna. Niedziela jest w Iranie dniem roboczym. Decyzja władz dotyczy między innymi Lorestanu (na zachodzie), Semnanu (na wschodzie) i Gilanu (na północy). Podobne postanowienie wydano w sobotę w prowincji Teheran, ale w niedzielę je odwołano.

Spadło pół metra śniegu

W niedzielę w co najmniej 25 ostanach spadł śnieg lub ulewny deszcz, zakłócając lokalnie komunikację drogową. Służby meteorologiczne zaapelowały do Irańczyków, by w ciągu najbliższej doby zrezygnowali z przemieszczania się w tych regionach, o ile nie jest to niezbędne.