Trzęsienie ziemi w Andaluzji. Było najsilniejsze od prawie 100 lat

W niedalekiej odległości od gminy Nijar w andaluzyjskiej prowincji Almeria zatrzęsła się ziemia. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi od 1930 roku, na szczęście - jak poinformowały lokalne władze - nie doprowadziło do poważniejszych szkód.

W poniedziałek po godzinie 7 rano nieopodal południowo-wschodniego wybrzeża Hiszpanii doszło do trzęsienia ziemi. Miało ono magnitudę 5,4, a jego centrum znajdowało się 34 kilometry od gminy Nijar w prowincji Almeria. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w regionie od 1930 roku. Odczuto je także w Maroku, Tunezji i Algierii, a to ze względu na to, jak płytko znajdowało się jego ognisko - na głębokości zaledwie dwóch kilometrów.