Druga powódź w ciągu trzech tygodni. "Myślałem, że utonę"

Zalane domy i uszkodzone drogi to skutki ulewnych opadów deszczu na drugiej największej greckiej wyspie Eubea, a także w regionie Tesalia, gdzie do ostatniej powodzi doszło na początku września. Ewakuowanych zostały tysiące ludzi.

Obfite opady deszczu, które doprowadziły do powodzi, są związane z burzą Elias. Największe zniszczenia odnotowano na Eubei i w gminie Wolos w Tesalii. Ulewy spowodowały liczne szkody. Zalanych zostało wiele domów. Uszkodzone zostały drogi, mosty i linie wysokiego napięcia. W wiosce Rovies na Eubei rzeka wystąpiła z brzegów, zalewając ponad 40 domów.

"Woda była w domach, nie mogliśmy nic zrobić"

Mieszkańcy miasta Wolos w czwartek rano pozostawali bez dostępu do wody pitnej w kranach, a w części miasta nie było prądu. Burmistrz miasta powiedział, że do środowej nocy przerwy w dostawie energii elektrycznej dotknęły 80 procent miasta. Władze wstrzymały ruch pojazdów na drogach. - Ludzie nie mogę zrozumieć wściekłości natury. Chrońcie się - powiedział burmistrz Achilleas Beos, wzywając mieszkańców do pozostania w domach.